Эрдоган поговорил с Мирзиеевым о Палестине

Шавкат Мирзиеев провел встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Помимо этого, поднимались вопросы двустороннего сотрудничества.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев провел переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, который прибыл в Ташкент для участия в саммите Организации экономического сотрудничества.

Как пишет пресс-служба Управления по связям с общественностью администрации президента РК, Эрдоган и Мирзиеев затронули палестино-израильский вопрос. Лидер Турции отметил, что сторонам необходимо усилиться в решении палестинской проблемы. Главы государств также поговорили о гуманитарной помощи для палестинцев.

Помимо этого, лидеры стран обсудили двустороннее сотрудничество и углубление всеобъемлющего стратегического партнерства. Стороны позитивно оценили интенсивные взаимные контакты и обмены, а также рост товарооборота.