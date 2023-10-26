Костанай принимает форум аграриев Казахстана и России

В казахстанском Костанае стартовал сельскохозяйственный форум Казахстана и России, в работе которого примут участие президенты двух стран и более 500 представителей их регионов.

В городе Костанай (Казахстан) начал работу XIX Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России "Сельское хозяйство – основа сильной экономики".

"Тема форума приграничного сотрудничества - сельское хозяйство, определена не случайно, поскольку в экономике наших стран аграрная отрасль занимает важнейшее место. Одним из вопросов, которые будут обсуждаться в ходе форума, конечно, будет проблема климатических изменений, имеющих сильное влияние на сельскохозяйственную отрасль. Последние два года на территории Костанайской области были засушливыми, и это сильно сказалось на развитии данного сектора экономики"

- аким Костанайской области Кумар Аксакалов

В работе форума принимает участие более 500 человек, это представители 12 областей Российской Федерации и 8 областей Казахстана, поведал глава Минсельхоза Казахстана Айдарбек Сапаров, передает Sputnik Казахстан.

Форум проходит в Костанае, однако президенты двух стран Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин примут участие в пленарном заседании из Астаны по видеосвязи. Также в пленарном заседании примут участие заместитель премьера Казахстана Серик Жумангарин и заместитель председателя правительства РФ Сергей Оверчук.

В рамках форма пройдет заседание Казахстанско-Российского делового совета и пленарные сессии, на которых участники обсудят обеспечение продовольственной безопасности в современных условиях, цифровые технологии в АПК, а также тренды в сельскохозяйственном образовании молодежи.

По итогам форума будет подписан большой пакет соглашений.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", Владимир Путин находится в Казахстане с официальным визитом по приглашению Касым-Жомарта Токаева, его ждет насыщенная программа, в том числе переговоры президентов в узком и расширенном составе, в ходе которых они "сверят часы" по всему комплексу отношений, а также обменяются мнениями по региональным и международным проблемам.