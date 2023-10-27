Гонконгский грипп: врач назвал нетипичные симптомы

Гонконгский грипп – это заболевание, некоторые симптомы которого могут показаться не совсем обычными для гриппа. Что должно насторожить и вызвать подозрения на грипп H3N2 прежде всего, рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.

Попавший в Россию неделю назад гонконгский грипп может отличаться от привычных россиянам типов своими симптомами, рассказал врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО "ИНВИТРО-Сибирь", к.м.н. Андрей Поздняков.

Он напомнил, что этот штамм был самым распространенным в России еще год назад, пишут "Известия". Иммунитет россиян с ним знаком. Более того, последние вакцины против гриппа создавались в расчете в том числе и на гонконгский грипп.

По словам специалиста, при гриппе H3N2 могут наблюдаться необычные симптомы.

"Для него характерно диспепсическое расстройство. То есть иногда заболевание начинается с температуры, диареи, боли в животе и иногда рвоты, поэтому его могут спутать с кишечной инфекцией"

– Андрей Поздняков

Катаральные симптомы, то есть насморк и кашель, возникают, как правило, уже после – только на вторые-третьи сутки.

Дальше заболевание протекает как обычный грипп А, как правило, достаточно тяжело, часты осложнения, отметил врач.