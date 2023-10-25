ХАМАС запросил гуманитарную паузу

Обмен заложников на гуманитарную паузу предложили израильским властям палестинские радикалы. Число заложников является предметом обсуждения.

Палестинские радикалы ХАМАС заявили о том, что готовы отпустить часть заложников в обмен на гуманитарную паузу. Кроме того, Израиль должен разрешить поставки гуманитарной помощи

Уточняется, что радикалы требуют еврейское государство на 3 дня приостановить бой. За это время планируется вывезти заложников – их точное число еще обсуждается – и доставить в анклав гуманитарную помощь.

Ранее из Израиля также поступали сигналы о том, что власти готовы к гуманитарным паузам в обмен на заложников.

Кроме того, есть данные о том, что аналогичное предложение сделал президент США израильскому премьеру.