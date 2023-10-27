Вестник Кавказа

В центре Ростова пылает бесхозная четырехэтажка

В центре Ростова пылает бесхозная четырехэтажка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня утром в центре Ростова-на-Дону вспыхнул заброшенный четырехэтажный дом, его тушат свыше 60 пожарных.

Сегодня утром в центре Ростова-на-Дону вспыхнул 4-этажный бесхозный дом, огонь быстро охватил практически все здание, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

"Сообщение поступило в 07.43 мск. По адресу Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая 128, горит бесхозное 4-х этажное здание. По предварительной информации, площадь пожара 600 кв м"

- МЧС по Ростовской области

Объявлен второй ранг сложности пожара. Сейчас огонь тушат 61 огнеборец и 20 единиц спецтехники, добавили в МЧС региона.

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