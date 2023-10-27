В центре Ростова пылает бесхозная четырехэтажка

Сегодня утром в центре Ростова-на-Дону вспыхнул заброшенный четырехэтажный дом, его тушат свыше 60 пожарных.
Сегодня утром в центре Ростова-на-Дону вспыхнул 4-этажный бесхозный дом, огонь быстро охватил практически все здание, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
"Сообщение поступило в 07.43 мск. По адресу Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая 128, горит бесхозное 4-х этажное здание. По предварительной информации, площадь пожара 600 кв м"
- МЧС по Ростовской области
Объявлен второй ранг сложности пожара. Сейчас огонь тушат 61 огнеборец и 20 единиц спецтехники, добавили в МЧС региона.
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