Президент России прибыл в Астану с официальным визитом

Минувшей ночью в столицу Казахстана Астану с официальным визитом прилетел президент РФ Владимир Путин, его ждет насыщенная программа.

Этой ночью самолет президента России Владимира Путина совершил посадку в аэропорту Астаны – у трапа высокого гостя встречал его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев.

Путина в ходе официального визита в Казахстан по приглашению Токаева ждет насыщенная программа – сегодня президенты двух стран проведут переговоры в узком и расширенном составе, в ходе которых они "сверят часы" по всему комплексу отношений, а также обменяются мнениями по региональным и международным проблемам, в числе которых будут вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, передает Sputnik Казахстан.

Также президенты по видеосвязи примут участие в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества, который пройдет в Костанае. Участники форума поднимут вопросы развития сельского хозяйства, его главная тема – "Сельское хозяйство - основа сильной экономики", ожидается, что по его завершении стороны подпишут солидный пакета соглашений.

По итогам визита Путин и Токаев выступят с заявлениями для СМИ, отмечают в аппарате Токаева, напоминая, что это уже пятая в нынешнем году личная встреча президентов.