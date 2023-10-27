Аномальное тепло покидает столицу

Сегодня в столичном регионе заметно похолодает, будет облачно, а воздух прогреется лишь до 9 градусов тепла, сообщают синоптики.

Аномальное тепло, захватившее Москву и Подмосковье с начала ноября, решило распрощаться с регионом – сегодня установится облачная с прояснениями погода, и хотя осадков не ожидается, будет довольно прохладно - до 9 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

"Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 5 до 7 градусов тепла, по области от плюс 4 до плюс 9 градусов. Ветер северо-западный, 4–9 м/с"

- Гидрометцентр России

Атмосферное давление будет нормальным и составит 743 мм ртутного столба, но погода будет возвращаться к температурной норме ноября, а значит, тепло постепенно будет покидать регион и продержится максимум до конца недели.