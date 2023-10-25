Сбербанк обзавелся новым офисом в Севастополе

В Севастополе распахнул свои двери второй офис Сбербанка. На сегодняшний день в Крыму и Севастополе работают уже восемь таких офисов, планируется открыть еще 15.

Пресс-служба Сбербанка сообщила об открытии нового офиса в городе Севастополь. Это уже восьмой офис на территории полуострова Крым.

Как отметили в организации, пять офисов работают с розничными клиентами, а три – с юридическими лицами. Руководство банка заявило, что до конца года в республике будет открыто 15 офисов.

"Отделения в Ялте, Севастополе и Керчи ежедневно посещают более 1,5 тыс человек. По состоянию на 1 октября предприниматели Крыма открыли более 6 тысяч расчётных счетов. Мы активно развиваем безналичную оплату на полуострове: установили почти 3 тыс pos-терминалов"

- пресс-служба Сбербанка