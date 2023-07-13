Завтра в Турции отмечает день, когда умер Мустафа Кемаль Ататюрк, первый президент страны. Ежегодно 10 ноября в 9:05 по всей Турции звучат сирены, оповещающие о минуте молчания в память о национальном лидере, создавшем современную Турцию. Этот день важен для всех жителей страны. Расскажем, кто такой Ататюрк, что он сделал для Турции и как он умер.

Чем известен Ататюрк?

Мустафа Кемаль Ататюрк - это человек, который придумал и осуществил проект по созданию современной Турции. Практически в одиночку он поднял государство из руин, оставшихся после падения Османской империи.

Мустафа Кемаль был солдатом и героем, одержавшим победу при Чанаккале, несмотря на в целом поражение Османской империи в Первой мировой войне.

У Ататюрка было собственное видение того, какой должна быть страна, и ему удалось донести его до своих сограждан в виде особой идеологии - кемализма, определившего путь развития Турецкой Республики на столетие вперед.

Ататюрку удалось отразить вторжение Греции, а также выдворить из страны французские и итальянские войска во время Войны за независимость Турции в 1919-1923 годах.

Став первым президентом Турецкой Республики, провозглашенной в 1923 году, Ататюрк, ориентируясь на практики западных государств, провел серию радикальных реформ, положив конец пережиткам Османской империи и создав ту Турцию, которую мы знаем сегодня.

Среди реформ Ататюрка - разделение религии и государства, изменения алфавита, обеспечение бесплатного образования и права голоса для женщин.

Почему в Турции так любят Ататюрка?

К началу XX века некогда сильная и могущественная Османская империя утратила свое влияние на политической арене, а отсутствие реформ не позволили государству обеспечить крепкую экономику, способную справиться с внешним и внутренним давлением. Несмотря на это, а также на поражение в Первой мировой войне, когда большинство территорий, веками остававшихся подконтрольными Османской империи были разделены на сферы влияния между западными державами, Турции удалось сохранить государственность и добиться независимости. И всё это благодаря Мустафе Кемалю Ататюрку.

Почему Мустафу Кемаля называли Ататюрк?

До 1934 года у граждан Турецкой Республики не было фамилий. Люди называли друг друга ”ходжа” - ”учитель”, ”ага” - ”господин”, ”паша” - ”генерал” и так далее. В июне 1934 года Мустафа Кемаль одобрил Закон о фамилиях, в рамках которого каждый житель Турции должен был зарегистрировать свою фамилию. Мустафа Кемаль выбрал себе фамилию ”Ататюрк” - ”отец нации”.

Что делал Ататюрк перед смертью?

Последнее лето перед своей смертью Мустафа Кемаль Ататюрк провел на яхте ”Саварона”, которую ему в 1938 году подарило турецкое правительство. Покупка яхты, на то время самой длинной в мире (136 м), обошлась в $4 млн. В течение шести недель Ататюрк проводил собрания кабинета министров на яхте, там же встречал на ней высокопоставленных гостей.

Что случилось с Ататюрком?

В последние годы жизни Мустафа Кемаль Ататюрк жаловался на усталость. Иммунитет первого президента Турции снизился, а кожа приобрела более бледный оттенок. У лидера Турецкой Республики ухудшился аппетит и стрессоустойчивость. Летом 1937 года на одном из ужинов в летней резиденции во Флорье у Ататюрка началось носовое кровотечение. Кроме этого, он также страдал от кожного зуда. Президентский дворец Долмабахче (ранее резиденция османских султанов) был даже обработан от муравьев на всякий случай, но состояние президента ухудшалось.

Заметив состояние Ататюрка, премьер-министр Джеляль Баяр предложил ему пройти обследование у турецких докторов. Осмотр Ататюрка состоялся 28 февраля 1938 года. Пять врачей, которые проводили обследование, отметили тот факт, что у него увеличена печень, а белки глаз приобрели желтоватый оттенок. Специалисты пришли к заключению, что у Ататюрка гепатит.

По результатам повторного обследования через месяц, в марте 1938 года, Ататюрку был рекомендован покой и отказ от алкоголя. Большинство докторов, наблюдавших состояние Мустафы Кемаля Ататюрка, были уверены, что у него цирроз печени. Однако ряд врачей, в том числе в Анкаре, считали, что у Ататюрка рак печени. Поскольку клетки в то время не исследовались, доподлинно установить от чего в конце жизни страдал Ататюрк так и не удалось.

В письме приемной дочери от 14 июня 1938 года с яхты ”Саварона” Ататюрк написал:

Вот каково мое состояние: я думаю, мне становится хуже из-за неправильного диагноза врачей.

Смерть Ататюрка

Самочувствие Ататюрка ухудшалось стремительно в течение сорока дней перед смертью. В середине октября у него развилась печеночная кома. 10 ноября в 9:05 первый турецкий президент умер в Долмабахче. Турецкому лидеру было всего 57 лет. Вскрытие не проводилось, поскольку в то время не было традиционной медицинской практикой в Турецкой Республике.

После смерти Ататюрка

После смерти Ататюрка его тело было забальзамировано.

Прощание сперва состоялось у дворца Долмабахче, куда собрались десятки тысяч жителей Стамбула. Затем тело Ататюрка было перевезено в Анкару, где прошла церемония прощания с первым президентом Турецкой Республики.

К зданию парламента, куда было привезено тело Ататюрка, пришло огромное количество жителей столицы, чтобы проститься со своим лидером.

Саркофаг с гробом Ататюрка был размещен в Этнографическом музее. Там он оставался до 1953 года.

10 ноября 1953, через 15 лет после смерти, тело основателя Турецкой Республики было захоронено в специально построенном для него мавзолее Антыкабир в Анкаре. Ежегодно Мавзолей Ататюрка посещают миллионы людей.

День памяти Ататюрка

День памяти президента Ататюрка отмечается 10 ноября. В начале десятого сирены по всей стране оповещают жителей о том, что начинается минута молчания в память об отце турецкой нации. Цветы и венки возлагаются к мемориалам Ататюрка.

До сих пор он настоящий кумир в Турции. Татуировки, изображающие подпись Мустафы Кемаля, чрезвычайно популярны среди молодежи, а его портрет изображен на турецких лирах всех номиналов. Про Мустафу Кемаля Ататюрка снимают фильмы и пишут книги, а оскорбление в его адрес воспринимаются крайне болезненно большинством граждан Турции.