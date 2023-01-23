Вестник Кавказа

Госдолг Армении почти достиг половины ВВП

Госдолг Армении почти достиг половины ВВП
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава армянского Минфина предупредил о тревожных тенденциях, связанных с госдолгом. Показатель уже в следующем году может приблизиться к половине ВВП.

Армянский госдолг, по оценкам финансовых властей страны, в будущем году вырастет до 48,4%, заявил министр финансов.

Ваге Ованнисян уточнил, что ведомство подготовило ряд сценариев, в которых учтены все возможные риски, – предполагается, что это поможет проконтролировать негативные тренды.

Глава ведомства отметил, что, согласно более пессимистичным сценариям, в 2024 году госдолг может составить уже 50-52%.

"Тем не менее, в случае реализации всех имеющихся рисков государственный долг Армении в 2026 году вынужден будет преодолеть отметку в 60%"

– Ваге Ованнисян

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