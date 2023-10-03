ОАЭ поддерживают курс Путина

Президент ОАЭ назвал Владимира Путина своим другом и выразил поддержку главы государства в сохранении традиционных ценностей. Он также намерен совершить визит в Россию.

Первый зампред Духовного управления мусульман России Дамир Мухетдинов, участвующий в международном форуме в ОАЭ, заявил, что президент Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян считает российского лидера Владимира Путина своим другом.

Он заявил, что в ходе разговора руководитель ОАЭ сообщил, что относится к президенту России с большим уважением. По его словам, бен Заида поразила поддержка главы государства в строительстве исламской инфраструктуры.

Помимо этого, Мухетдинов подчеркнул, что у президента Эмиратов есть желание посетить Дербент и другие исторические места, связанные с исламом.

Кроме того, он добавил, что бен Заид поддерживает курс Путина в сохранении традиционных ценностей и призвал россиян беречь своего руководителя, а также ценить его работу на благо России.