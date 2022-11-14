Азербайджанский дипломат о послевоенном восстановлении

"В Азербайджане - уникальная модель постконфликтного восстановления, осуществляемая за счет собственных финансовых ресурсов страны", - заявил советник по гуманитарным вопросам посольства Азербайджана Заур Пашаев на конференции в МГИМО "Молодежь в центре перемен: азербайджанская динамика".

В Московском государственном институте международных отношений (университете) МИД Российской Федерации (МГИМО) прошел форум "Молодежь в центре перемен: азербайджанская динамика", на котором представители посольства Азербайджана в Москве, Фонда Гейдара Алиева в РФ, министерства экономики и торгового представительства, государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR RUS, профессора, педагоги, студенты и эксперты МГИМО обсуждали роль молодежи в постконфликтном урегулировании и построении долгосрочного мира в регионе, а также в инфраструктурных, экономических, социальных и культурных проектах.

Как заявил советник по гуманитарным вопросам посольства Азербайджана Заур Пашаев:

8 ноября – особенный праздник для азербайджанского народа, знаменующий окончание почти 30-летней армянской оккупации 20% международно-признанной территории Азербайджана и прежде всего жемчужины Карабаха, культурной столицы нашей страны и всего тюркского мира – города Шуша. Именно в этот день три года назад в результате 44-дневной Отечественной войны, благодаря единству народа, высокому боевому духу и мастерству нашей армии под руководством президента страны, верховного главнокомандующего ВС Азербайджанской Республики Ильхама Алиева восторжествовала историческая справедливость.

Эта Великая Победа была одержана ценой жизни доблестных сынов и дочерей нашей Родины. И Азербайджан будет всегда чтить память мужественных шехидов и их великих подвигов. Подписанное лидерами Азербайджана, Армении и России 10 ноября 2020 года трехстороннее Заявление положило конец многолетнему конфликту, создало основу для установления мира, стабильности, безопасности, обеспечения устойчивого экономического роста в регионе.

- Заур Пашаев.

15 октября 2023 года президент Ильхам Алиев поднял государственный флаг Азербайджана в Ханкенди, что, по словам Пашаева, в очередной раз подтвердило, что страна восстановила полный суверенитет над своей территорией и перевернула трагическую страницу своей истории.

Сегодня на освобожденных территориях активно ведутся масштабные восстановительные работы, закладываются дороги, реализуются проекты по реставрации памятников архитектуры. За три года в эксплуатацию были сданы села, поселки, города, школы, аэропорты, в частности Физулинский международный аэропорт в 2021 году и Зангеланский международный аэропорт 2022 году.

Продвигается концепция зоны зеленой энергетики на освобожденных от оккупации территорий. На месте руин ведется строительство умных сел и городов с интеграцией информационных и коммуникационных технологий интернет-решение для управления городской инфраструктуры и учреждений, создаются благоприятные условия для жизнедеятельности людей.

В рамках первой госпрограммы "Великое возвращение" на освобожденные от оккупации территории, в города Лачин и Физули, а также в несколько сел уже вернулись первые семьи. В ближайшие три года ожидается возвращение в Карабах и Восточный Зангезур 30 тысяч семей. По данным правительства, до конца 2026 года в регионы планируется вернуть не менее 140 тысяч человек.

После Отечественной войны 2020 года в Азербайджане появилось 14 новых экономических районов. Среди них особо можно выделить Восточный Зангезурский и Карабахских районы, имеющие большой потенциал развития промышленности, туризма и сельского хозяйства, а также обладающие богатыми природными ресурсами. Новые реалии обусловлены перспективами возвращения Карабах в экономическую жизнь страны и открытие региональной коммуникации, в том числе Зангезурского коридора.

- Заур Пашаев.

По его словам, в Азербайджане в настоящее время имеет место уникальная модель постконфликтного восстановления, осуществляемая за счет собственных финансовых ресурсов страны. По официальной информации до конца 2023 года, на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура будет направлено около более 7 млрд долларов. И согласно проекту госбюджета республики на 2024 год, на создание современной инфраструктуры в регионе планируется выделение дополнительных 2,4 млрд долларов.

Азербайджан активно вкладывается в динамичное и эффективное развитие своих суверенных территорий и следует пути мирного развития. С окончанием конфликта зарождаются новые перспективы для расширения экономического сотрудничества между странами и достижения всеобщего процветания в регионе на основе взаимного признания, уважения территориальной целостности и суверенитета всех стран. Всё это дает нам основание сказать сегодня, что у Азербайджана прекрасное и счастливое будущее.

- азербайджанский дипломат.

Он выразил мнение, что важную роль в построении будущего играет молодежь.

Развитие молодого поколения в соответствии с современными требованиями, постоянное развитие его интеллектуального потенциала, достойное представление нашей страны на международной арене является одним из приоритетов азербайджанского государства. Можно с полной уверенностью сказать, что все необходимые меры, принимаемые в нашей стране для решения проблем молодого поколения, обеспечения его участия в жизни общества приведут азербайджанскую молодежь и с ней весь Азербайджан к более светлому будущему.

- Заур Пашаев.