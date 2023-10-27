Brent пробила психологический порог $80

Цена на нефть марки Brent опустилась сегодня вечером ниже отметки $80. На таком уровне в последний раз она находилась в середине лета.

Нефтяные цены сегодня вечером продолжили тренд на снижение – нефть дешевела в среднем на 2%, следует из данных торгов.

Более того, североморская смесь Brent упала ниже отметки в $80 за баррель. Этот порог она пробила впервые с 21 июля.

Так, на 19.01 мск фьючерсы на нефть этой марки с поставкой в январе опускались на 1,9% и торговались по $80,05. За несколько минут до семи вечера цена оказывалась меньше $80 долларов.

Что касается WTI, то фьючерсы на нее с поставкой в декабре падали на 2,09%, так что эта нефть стоила $75,73.

Напомним, резкое падение нефти началось накануне утром. Brent подешевела до отметки ниже $84 впервые с 6 октября, WTI – ниже $80 впервые с 29 августа.