Ильхам Алиев на параде в Ханкенди: "Нам не нужна новая война"

Сегодня в Ханкенди прошел военный парад, посвященный третьей годовщине Победы Азербайджана в Отечественной войне 2020 года, на котором выступил президент Ильхам Алиев.

Он назвал историческим событием победу Азербайджана во Второй Карабахской войне, напомнив, что три года назад 8 ноября была освобождена Шуша – "корона Карабаха", а через день армянская армия капитулировала.

Мы приближали этот священный день каждый день, каждый час своим трудом, своей работой. Когда азербайджанский народ в первый раз оказал мне большое доверие, то я как президент 20 лет назад обещал народу сделать все возможное для восстановления территориальной целостности.

- Ильхам Алиев.

По словам Алиева, в многовековой истории азербайджанского народа ранее подобной блестящей победы не было.

О шушинской операции

Шушинская операция, все другие военные операции, которые мы проводили в течение 44 дней, мужество наших военных – это героический эпос. За 44 дня азербайджанские солдаты и офицеры, победив врага на поле боя и освободив наши города и села, проявили истинный героизм. Каждый день мы шли вперед, ни дня не сделали шагу назад. Вражеская армия, увидев профессионализм, самоотверженность Вооруженных сил Азербайджана, все больше паниковала, и, по их собственному признанию, во время 44-дневной войны в армии Армении было 12 тысяч дезертиров. Ни один военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана не покинул поле боя. Это еще раз продемонстрировало всему миру несгибаемый дух азербайджанского народа и его высокие нравственные качества.

- президент Азербайджана.

Действительно, шушинская операция занимает особое место в ходе 44-дневной войны. Потому что освобождение расположенного в очень сложных географических условиях города Шуша, который считался неприступной крепостью, с легким вооружением, во многих случаях в рукопашных боях требовало большой силы, профессионализма и самоотверженности.

Почему началась война?

Армения не желала по доброй воле покинуть наши земли. Посредники, занимавшиеся урегулированием армяно-азербайджанского конфликта, фактически старались заморозить ситуацию. Они считали, что азербайджанский народ смирится с этой ситуацией…

- Ильхам Алиев.

Он подчеркнул, что если бы руководство Армении и некоторые внешние силы прислушались, то не было бы необходимости во Второй Карабахской войне.

В течение 44 дней из различных мест, различных столиц на Азербайджан оказывалось давление, звучали угрозы. Но никому бы не удалось заставить Азербайджана свернуть с пути… После Шушинской победы враг фактически был готов капитулировать и через день подписал акт о капитуляции. И мы остановили войну. В то время наши Вооруженные силы были в шаге от Ханкенди. Приостановление в то время войны было нашим осознанным выбором. То, что мы сегодня проводим вот здесь – на центральной площади города Ханкенди военный парад, еще раз показывает, насколько это был правильный, мудрый шаг.

- президент Азербайджана.

Что было после войны?

После Второй Карабахской войны мы ускорили процесс строительства армии и не скрывали этого; сразу же заняли все важные пункты в Карабахском регионе. Одновременно мы установили контроль над азербайджано-армянской границей, которая на протяжении многих лет оставалась под оккупацией. Мы постепенно улучшали свои позиции на границе, и в результате различных мер у нас самые выгодные позиции на большей части азербайджано-армянской границы. Мы знали, что в Армении поднимают голову реваншистские силы; что иностранные силы, стоящие за Арменией и подстрекающие ее действовать против нас, снова подадут ей провокационные сигналы. Поэтому нам необходимо было защитить нашу границу, и в результате нескольких военных операций сегодня ситуация на азербайджано-армянской границе находится под нашим контролем.

- верховный главнокомандующий.

Наряду с этим несколько военных операций, проведенных Азербайджаном в Карабахском регионе, создали условия для того, чтобы овладеть там стратегическими высотами. Кроме того, эти операции были сигналом и для политического руководства Армении о необходимости выполнить все положения, закрепленные в акте о капитуляции, в первую очередь, вывести свои вооруженные силы из Карабаха.

На деле мы увидели обратное. Армения не только не вывела свои вооруженные силы, напротив, было направлено еще больше сил. В то время дорога Лачин-Ханкенди еще не находилась под нашим контролем, были переброшены оружие, боеприпасы, мины, и политическое руководство Армении не желало вывести свои вооруженные силы из Карабаха.

- Ильхам Алиев.

О бедах Армении

Беды начались отнюдь не три года назад, а еще в начале 1990-х годов. В то время неблагодарная масса, которая ела хлеб Азербайджана, пила воду Азербайджана, выдвинула на этой площади территориальные претензии против Азербайджана… Виновниками бед армянского народа являются все лица, руководившие Арменией. Они считали, что будут вечно удерживать наши земли под оккупацией. Они настолько поверили в это, что пытались убедить и зарубежных партнеров в том, что у них есть сильная армия, сильный потенциал, могучие покровители, и что Азербайджан никогда не осмелится освободить земли военным путем. Те, кто лил воду на их мельницу, некоторые страны, которые и сегодня стоят за ними, на 100 процентов разделяют с ними эту ответственность.

- президент Азербайджана.

А 20 сентября этого года Азербайджан полностью восстановил государственный суверенитет. Проведенная в сентябре антитеррористическая операция продлилась всего один день.

Пришел конец и марионеточному режиму, созданному ими на наших землях 30 лет назад, этот режим пал, хотя он и был незаконным... Тем самым с сепаратистами было покончено раз и навсегда. В Азербайджане больше не будет места сепаратизму. Сегодня Азербайджанское государство контролирует всю территорию, и причиной тому являются наши храбрецы, которые стоят сегодня на этой площади, и десятки тысяч азербайджанских солдат. Мы добились этой Победы ценой их крови и жизней.

- верховный главнокомандующий.

Четыре года назад премьер-министр Армении, выступая на расположенном напротив стадионе города Ханкенди, сказал: «Карабах – это Армения, и точка».

Проливая кровь и неся потери на поле боя, мы показали ему, таким, как он, и тем, кто стоял за ними, что он на ошибочном пути... Если руководство Армении все еще живет реваншистскими идеями, если привыкшие к манипуляциям и стоящие за Арменией страны все еще строят какие-то коварные планы в отношении Азербайджана, то пусть посмотрят на сегодняшний парад… В XXI веке ни одна армия не продемонстрировала такого профессионализма и такой самоотверженности, как наша. Ни один народ не дорожил так сильно своей родной землей и не был готов умереть за нее.

- Ильхам Алиев

Азербайджану не нужна война

Нам не нужна новая война. Мы добились того, чего хотели, восстановили международное право, восстановили историческую справедливость, восстановили наше национальное достоинство и показали врагу его место… Но в то же время вопросы, связанные со строительством армии, будут и впредь оставаться для нас одними из приоритетных. Пусть все это знают, и пусть никто об этом не забывает.

- президент Азербайджана.