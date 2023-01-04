Вестник Кавказа

Гонконгский грипп: каковы симптомы и чем опасен новый старый грипп?

Елизавета Перелыгина
Гонконгский грипп: каковы симптомы и чем опасен новый старый грипп?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Гонконгский грипп – это вирусное заболевание, которое вызывается серотипом H3N2 вируса гриппа А. Один из самых распространенных видов гриппа. Протекает тяжелее, чем другие виды гриппа.

Грипп А (H3N2), или гонконгский грипп, – один из самых опасных, но и наиболее распространенных типов гриппа: он "участвует" практически в каждой крупной вспышке ОРВИ в последние 20 лет.

Грипп H3N2 чаще, чем другие типы, протекает тяжело и дает осложнения. Однако прогноз благоприятный: летальность не превышает 0,5%.

Симптомы гонконгского гриппа у детей и взрослых.

Признаки заболевания возникают спустя всего день-два после заражения. Первой ощущается интоксикация:

  • температура выше 39 градусов и озноб;
  • слабость;
  • разбитость, головная боль, боль в глазах, пояснице, руках и ногах;
  • тошнота.
Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Позже приходят симптомы воспаления слизистой дыхательных путей:

  • нос заложен, выделения из него обильны;
  • болит горло;
  • появляется сухой кашель.

В некоторых случаях наблюдаются проблемы с пищеварение:

  • боль в животе;
  • понос;
  • рвота.

В таком тяжелом состоянии человек пребывает примерно 3–4 дня.

Помните, поставить верный диагноз может только врач!

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лечение гонконгского гриппа

Все назначения при заболевании гонконгским гриппом (как и другими болезнями) делает только врач.

Как правило, прописываются противовирусные препараты, которые борются напрямую с возбудителем.

Другие лекарства помогают убрать симптомы: например, при высокой температуре назначаются жаропонижающие, при сухом кашле – отхаркивающие, и т.д.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Обычно рекомендуется соблюдать ряд общих для всех ОРВИ правил – нужно:

  • находиться в покое;
  • много пить;
  • проветривать комнату, где находится больной.

Чем опасен грипп H3N2?

Тяжелее всего гонконгский грипп протекает у тех, кто относится к группе риска. Это:

  • люди старше 65 лет;
  • дети младше двух лет;
  • беременные;
  • люди с хроническими заболеваниями дыхательной, сердечно-сосудистой системы и некоторыми другими.
Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

У представителей группы риска чаще возникают осложнения.

Гонконгский грипп может вызвать:

  • воспаление уха – отит;
  • воспаление пазух носа – синусит;
  • воспаление носоглотки – ринофарингит.

Самые тяжелые осложнения:

  • воспаление легких;
  • воспаление головного мозга;
  • воспаление сердечной мышцы.

Наиболее опасны такие осложнения, как респираторный дистресс-синдром, септический шок, острая дыхательная недостаточность и отек мозга.

Гонконгский грипп в России и в Москве

Случаи гонконгского гриппа в России впервые в этом году были выявлены 2 ноября – в Орловской области.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Подтверждены диагнозы у нескольких человек в Тюменской области, Приамурье, Пермском крае, на Сахалине.

Возможно, пришла болезнь и в Забайкалье – там пока не готовы окончательные результаты анализов.

В Москве и Санкт-Петербурге случаев гонконгского гриппа на 8 ноября не выявлено.

Вакцина

Хотя вирус гонконгского гриппа активно мутирует и в связи с этим более, чем остальные, устойчив к вакцинам, все же вакцинация – самое надежное средство профилактики. У привитого человека болезнь обычно протекает легче, вероятность возникновения осложнений ниже.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грипп из Гонконга (1968-1969)

Первые случаи заболевания гриппом H3N2 были зафиксированы, как следует из его названия, в Гонконге в 1968 году. Возбудитель мутировал из вируса азиатского (русского) гриппа H2N2. Из Гонконга болезнь разошлась по Вьетнаму, Сингапуру, США, Австралии и африканским странам. Это была третья пандемия гриппа в XX веке. Она унесла жизни более чем 500 тыс человек.

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