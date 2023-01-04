Гонконгский грипп: каковы симптомы и чем опасен новый старый грипп?

Грипп А (H3N2), или гонконгский грипп, – один из самых опасных, но и наиболее распространенных типов гриппа: он "участвует" практически в каждой крупной вспышке ОРВИ в последние 20 лет.
Грипп H3N2 чаще, чем другие типы, протекает тяжело и дает осложнения. Однако прогноз благоприятный: летальность не превышает 0,5%.
Симптомы гонконгского гриппа у детей и взрослых.
Признаки заболевания возникают спустя всего день-два после заражения. Первой ощущается интоксикация:
- температура выше 39 градусов и озноб;
- слабость;
- разбитость, головная боль, боль в глазах, пояснице, руках и ногах;
- тошнота.
Позже приходят симптомы воспаления слизистой дыхательных путей:
- нос заложен, выделения из него обильны;
- болит горло;
- появляется сухой кашель.
В некоторых случаях наблюдаются проблемы с пищеварение:
- боль в животе;
- понос;
- рвота.
В таком тяжелом состоянии человек пребывает примерно 3–4 дня.
Помните, поставить верный диагноз может только врач!
Лечение гонконгского гриппа
Все назначения при заболевании гонконгским гриппом (как и другими болезнями) делает только врач.
Как правило, прописываются противовирусные препараты, которые борются напрямую с возбудителем.
Другие лекарства помогают убрать симптомы: например, при высокой температуре назначаются жаропонижающие, при сухом кашле – отхаркивающие, и т.д.
Обычно рекомендуется соблюдать ряд общих для всех ОРВИ правил – нужно:
- находиться в покое;
- много пить;
- проветривать комнату, где находится больной.
Чем опасен грипп H3N2?
Тяжелее всего гонконгский грипп протекает у тех, кто относится к группе риска. Это:
- люди старше 65 лет;
- дети младше двух лет;
- беременные;
- люди с хроническими заболеваниями дыхательной, сердечно-сосудистой системы и некоторыми другими.
У представителей группы риска чаще возникают осложнения.
Гонконгский грипп может вызвать:
- воспаление уха – отит;
- воспаление пазух носа – синусит;
- воспаление носоглотки – ринофарингит.
Самые тяжелые осложнения:
- воспаление легких;
- воспаление головного мозга;
- воспаление сердечной мышцы.
Наиболее опасны такие осложнения, как респираторный дистресс-синдром, септический шок, острая дыхательная недостаточность и отек мозга.
Гонконгский грипп в России и в Москве
Случаи гонконгского гриппа в России впервые в этом году были выявлены 2 ноября – в Орловской области.
Подтверждены диагнозы у нескольких человек в Тюменской области, Приамурье, Пермском крае, на Сахалине.
Возможно, пришла болезнь и в Забайкалье – там пока не готовы окончательные результаты анализов.
В Москве и Санкт-Петербурге случаев гонконгского гриппа на 8 ноября не выявлено.
Вакцина
Хотя вирус гонконгского гриппа активно мутирует и в связи с этим более, чем остальные, устойчив к вакцинам, все же вакцинация – самое надежное средство профилактики. У привитого человека болезнь обычно протекает легче, вероятность возникновения осложнений ниже.
Грипп из Гонконга (1968-1969)
Первые случаи заболевания гриппом H3N2 были зафиксированы, как следует из его названия, в Гонконге в 1968 году. Возбудитель мутировал из вируса азиатского (русского) гриппа H2N2. Из Гонконга болезнь разошлась по Вьетнаму, Сингапуру, США, Австралии и африканским странам. Это была третья пандемия гриппа в XX веке. Она унесла жизни более чем 500 тыс человек.