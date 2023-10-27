Шемаха приняла турнир по бадминтону среди тюркоязычных стран

В Шемахе состоялось первенство по бадминтону. Участниками стали спортсмены из тюркоязычных стран. Азербайджан завоевал два золота. Новый турнир пройдет в Турции.

Международный турнир по бадминтону, участниками которого стали представители тюркоязычных государств, прошел в азербайджанском городе Шемаха.

Азербайджан на этих соревнованиях завоевал два золота. В турнире среди мужчин не было равных Дви Пангесту Дикки, который в решающей игре одолел оппонента из Турции.

В смешанных парах удача также сопутствовала азербайджанскому дуэту Амри Мухаммаду Хадафи и Эре Мафтуха. В финале они обыграли турецких бадминтонистов.

Триумфаторами остальных категорий стали турецкие спортсмены.

Турнир по бадминтону в Шемахе посетил министр молодежи и спорта Азербайджане Фарид Гаибов.

"Очень приятно находиться тут в этот праздничный день. Завтра в Баскале будет заседание министров спорта тюркоязычных стран. Благодарю моих коллег. Они поддержали решение о том, чтобы в рамках этой встречи провести турнир по бадминтону и собрать вместе бадминтонистов наших стран. Мы обсудили вопрос относительно того, чтобы это соревнование стало традиционным"

- Фарид Гаибов

Стоит добавить, что следующий подобный турнир примет Турция, об этом сообщил глава азербайджанской федерации бадминтона Талех Зиядов.