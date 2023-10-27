Вестник Кавказа

Эрдоган поздравил Азербайджан с Днем Победы публикацией в соцсети

Эрдоган поздравил Азербайджан с Днем Победы публикацией в соцсети
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Турции опубликовал на своей странице в соцсети пост, в котором поздравил Азербайджан с Днем Победы. Ранее он направил азербайджанскому президенту поздравительную телеграмму.

Турецкий лидер адресовал азербайджанскому народу поздравление с Днем Победы Азербайджана. Соответствующий пост Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал на своей странице в соцсети X.

"От всего сердца поздравляю братский Азербайджан с 8 Ноября – Днем Победы. Карабах – земля Азербайджана"

– Эрдоган

Ранее сегодня президент Турции направил главе азербайджанского государства поздравительную телеграмму.

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Эрдоган поздравил Азербайджан с Днем Победы публикацией в соцсети
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