Вестник Кавказа

Газовую инфраструктуру обновят в трех районах Дагестана

Газовую инфраструктуру обновят в трех районах Дагестана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Масштабная модернизация газораспределительных станций ожидается в течение ближайших лет в Дагестане. Она коснется инфраструктуры в трех районах республики.

Три дагестанские газораспределительные станции будут осовременены в Дагестане, подробности рассказали в компании "Газпром межрегионгаз Махачкала".

"В Дагестане модернизируют три крупные газораспределительные станции в 2025 году, а именно "Каякент", "Леваши" и "Уллубийаул""

– пресс-служба

В компании назвали цели планируемого обновления. Прежде всего, реконструированные станции смогут во время пиковых нагрузок поставлять больше газа уже существующим потребителям, которые проживают в четырех десятках селений. Кроме того, расширение мощностей позволить без проблем подключить к газу новых людей.

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