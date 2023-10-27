Израиль ударил по инфраструктуре ХАМАС

Израильская армия нанесла удар по инфраструктуре ХАМАС. В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что удар наносился с воздуха. Бойцы движения были ликвидированы в ходе дополнительного удара.

Армия Израиля совершила удар по посту для пуска ракет палестинского движения ХАМАС, бойцы организации были ликвидированы, пишет пресс-служба ЦАХАЛ.

"Войска Армии обороны Израиля обнаружили пост для пуска противотанковых ракет, где располагались террористы ХАМАС. Посты для пуска были соединены через подземный ход с оружейным складом"

- пресс-служба ЦАХАЛ

Отмечается, что удар наносился с воздуха, инфраструктуре движения был нанесен значительный урон. При этом бойцы ХАМАС были уничтожены дополнительным ударом после того, как они выбрались на крышу.

Помимо этого, ХАМАС обстрелял Израиль из минометов, однако ЦАХАЛ ответил воздушным ударом, откуда велся огонь.