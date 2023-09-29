Вестник Кавказа

В Турции совершена атака на заведение Burger King 

В Турции совершена атака на заведение Burger King 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Житель Стамбула атаковал ресторан сети Burger King. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, а затем допросили.    

Неизвестный совершил нападение на одно из заведений сети быстрого питания Burger King в Стамбуле. Об этом пишут турецкие СМИ. 

Согласно информации, злоумышленник разбил окна и кричал, что им предстоит ответить за убийства палестинцев.  

Сотрудники ресторана обратились в полицию. На место выехали сотрудники правоохранительных органов, которые сначала задержали мужчину, а затем отвезли его в отделение и допросили. 

Все произошедшее было снято камерами видеонаблюдения. На записи видно, как мужчина разбивает окна железным предметом. 

Расследование инцидента продолжается.

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