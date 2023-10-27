Исрафил Ашурлы поздравил Азербайджан с Днем Победы на горной вершине

Знаменитый азербайджанский альпинист Исрафил Ашурлы оригинально поздравил свою страну с Днем Победы, который отмечается в Азербайджане сегодня. Удивительное фото он опубликовал в соцсети.

Известный альпинист Исрафил Ашурлы поздравил Азербайджан с Днем Победы в Карабахской войне. Фотографию-поздравление он разместил на своей странице в соцсети.

На ней спортсмен запечатлен на вершине горы Зафар (то есть Победа). Ее высота – 4301 м. Зафар – одна из самых высоких вершин Восточного Кавказа, она находится в юго-восточной части Большого Кавказского Хребта, на границе РФ и Азербайджана.

Исрафил Ашурлы держит в руках флаг с изображением цветка хары-бюльбюль – символа Победы, а также изображение "Железного кулака" с надписью "Карабах – это Азербайджан".