Взрыв прогремел на заводе в Турции – есть раненые

ЧП случилось сегодня в одной из южных провинций Турции. На металлургическом заводе произошел взрыв. В момент инцидента рядом находилось большое количество людей.
Взрыв произошел сегодня в южной провинции Турции Хатай. Подробности происшествия сообщают СМИ.
Местом событий стал металлургический комбинат, действующий в районе Искендерун.
Момент взрыва оказался запечатлен камерами видеонаблюдения.
Из-за ЧП получили травмы 13 рабочих. Причем состояние двоих оценивается медиками как тяжелое, они подключены к аппарату ИВЛ.
Идет расследование – правоохранители устанавливают причины произошедшего.
Читайте нас в Дзен Новости Google News