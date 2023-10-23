Вестник Кавказа

Взрыв прогремел на заводе в Турции – есть раненые

Взрыв прогремел на заводе в Турции – есть раненые
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ЧП случилось сегодня в одной из южных провинций Турции. На металлургическом заводе произошел взрыв. В момент инцидента рядом находилось большое количество людей.

Взрыв произошел сегодня в южной провинции Турции Хатай. Подробности происшествия сообщают СМИ.

Местом событий стал металлургический комбинат, действующий в районе Искендерун.

Момент взрыва оказался запечатлен камерами видеонаблюдения.

Из-за ЧП получили травмы 13 рабочих. Причем состояние двоих оценивается медиками как тяжелое, они подключены к аппарату ИВЛ.

Идет расследование – правоохранители устанавливают причины произошедшего.

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