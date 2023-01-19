Саудовская Аравия поздравила Азербайджан с Днем Победы

Король и наследный принц Саудовской Аравии направили Ильхаму Алиеву поздравительные телеграммы. Оба поздравили Азербайджан с Днем Победы в Карабахской войне.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман направил азербайджанскому президенту Ильхаму Алиеву поздравительную телеграмму.

Как пишет АзерТадж, принц поздравил Алиева с Днем Победы Азербайджана в Карабахской войне и Днем государственного флага. Он пожелал главе государства крепкого здоровья, счастья, а народу Азербайджана – процветания и развития.

Письмо с поздравлениями направил и король КСА Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Он пожелал азербайджанскому народу прогресса и процветания, а президенту счастья и здоровья.