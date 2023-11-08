В Азербайджане отмечают День Победы

Сегодня, 8 ноября, в Азербайджане уже в третий раз празднуют День Победы. В этот день армия Азербайджана положила конец почти тридцатилетней оккупации своих территорий, освободив стратегически и идеологически важный город Шуша.

Победа, добытая ценой жизни шехидов, стала результатом сплоченности народа, высокого боевого духа, мастерства армии. Это была освободительная война многонационального народа Азербайджана. За освобождение земель наравне с азербайджанцам бились русские, евреи, грузины, талыши…