На Ставрополье в 2024 году отремонтируют и построят более 50 медучреждений

На строительство 10 новых медучреждений на Ставрополье в следующем году будет выделено несколько миллиардов рублей. Еще свыше четырех десятков медучреждений планируется отремонтировать.

В 2024 году в Ставропольском крае планируется построить 10 учреждений здравоохранения. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

По словам и.о. главы ведомства Юрия Литвинова, еще в 45 медучреждениях будет выполнен капитальный ремонт.

"Ежегодно на мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения выделяется порядка 2 млрд рублей. Будущий год не станет исключением. Это позволит ввести в строй еще 10 объектов строительства, отремонтировать 45 медучреждений"

– и.о. министра

По его словам, также на 700 с лишним единиц увеличится парк диагностического оборудования.

Помимо этого, и.о. главы Минздрава рассказал, что в бюджете заложены средства на лекарства для льготников и повышение заработной платы врачей.

"На 17% увеличен объем средств на льготное обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями - на эти цели планируется выделить 3,88 млрд руб. Заложены средства на ежегодное повышение зарплат врачей"

– Юрий Литвинов