Троицкая церковь в Гергети, расположенная у подножья горы Казбек, стала одним из туристических символов Грузии. Расскажем, как подняться к Троицкой церкви в Гергети самостоятельно, в какое время года и дня лучше это делать, какую тропу лучше выбрать и что взять с собой.

Из-за невероятных пейзажей, которые окружают этот храм, многие туристы предпочитают подниматься к церкви пешком самостоятельно из поселка Степанцминда, который раньше назывался Казбеги. При этом не понадобится специальное походное снаряжение, хватит лишь удобной одежды и подходящей обуви. Высота, на которой располагается церковь: 2170 метров;

Расстояние: около 7 км туда-обратно;

Время похода: минимум 3,5-4 часа, если провести на вершине не более 60-90 минут;

Требуемый уровень физической подготовки: минимальный, поскольку тропа лишь слегка идет под уклон, но в конце есть крутой участок.

Когда лучше идти к Троицкой церкви в Гергети?

Хотя такую прогулку можно совершать в любое время года, при условии, что погодные условия позволяют, все-таки самое лучше время для похода - весна и осень. Зимой ситуация осложняется снегом и льдом, а летом подниматься довольно жарко. Поскольку погода в горах меняется быстро, поэтому необходимо соблюдать осторожность при планировании. При густом тумане, ограничивающем видимость, лучше прогулку перенести.

С ноября по февраль высокая вероятность снега и льда, поэтому тропа может быть скользкой; еще бывают туманы, так что часто плохая видимость, однако очень красиво, если день ясный;

С марта по апрель меньше шансов застать снег; сухо, но пейзажи все еще немного блеклые и в коричнево-песочных тонах;

С мая по июнь очень приятная температура, зелень, но в мае вероятны сильные дожди и ветра;

С июля по август очень теплая погода, зеленые луга с полевыми цветами;

С сентября по октябрь уже не так тепло и краски блекнут; но все еще сухо.

Что касается лучшего времени суток, лучше всего подниматься к церкви ранним утром (например с 7:30-8 утра). Во-первых, потому что лучшие виды на Троицкую церковь на восточной стороне, а когда солнце находится прямо над церковью, это можно ухудшить качество фотографий. Во-вторых, поздним утром у церкви уже скапливаются люди, так как привозят туристические группы. Кроме того, во второй половине дня погода чаще меняется. Напротив, ранним утром тропа и площадь перед церковью обычно пусты. Кроме того, не стоит спускаться самостоятельно в поселок после наступления темноты.

Если выбирать между самостоятельным спуском и путешествием наверх, то лучше самостоятельно подниматься наверх, а обратно ехать на такси, поскольку виды открываются более живописные в утреннее время, когда поднимаешься вверх.

Что надеть и что взять с собой?

В относительно теплые месяцы с собой нужно взять рюкзак, в который стоит положить бутылку с водой (возле церкви ее можно будет перенаполнить), перекус (наверху нет кафе) и ветровку. Надеть можно удобную одежду и любые кроссовки. В зимнее время года кроме рюкзака обязательно нужна легкая, но теплая одежда и водонепроницаемая обувь. Если есть вероятность дождя, то лишним не будет водонепроницаемый чехол для рюкзака. Важно отметить, что в Троицкую церковь не пускают мужчин в шортах, женщинам также необходимо закрыть ноги и прикрыть волосы. На входе в церковь можно взять на время платки.

Как посетить Троицкую церковь в Гергети?

К церкви стоит добираться по тропе, которая идет через поля вдоль ручья, расположенного на левой стороне горы. По пути встретятся несколько каменных башен. Чтобы добраться до начала этой тропы из центра поселка, потребуется 20-30 минут. Нужно добраться по улице Степанцминда-Самеба до гостевого дома Red Stone, а от него к кафе Gergeti. С правой стороны кафе есть шлагбаум, около него или через него нужно пройдите к задней части парковки кафе, откуда идут две тропы. Следует выбрать ту, что идет слева от ручья, а не ту, что справа и более крутая. Каменная башня должна быть справа, а ручей слева. Тропа огибает подножие горы, поэтому в конечном итоге к церкви тропа подойдет с юга. Примерно через 45 минут ходьбы впереди появится Троицкая церковь, это будет сигналом начинать движение вверх. К вершине ведет проторенная тропа.

Троицкая церковь в Гергети открывается в 9 утра и закрывается в 17:00. В остальное время все равно можно бродить по территории церкви и попасть на большинство смотровых площадок. На посещение церкви и прогулку по периметру стоить выделить 1-1,5 часа, чтобы полюбоваться видами на оставшуюся внизу Степанцминду, окружающие долины и горы. Наверху есть бесплатные общественные туалеты и небольшой магазин, где продаются свечи. Внутри церкви запрещено фотографировать и снимать видео.

Чтобы вернуться в поселок, можно использовать тот же путь или выбрать более короткий, но крутой маршрут (подниматься по нему сложно, но для спуска он подойдет) по новой дороге. Спуск проходит через каменный крест, откуда открывается прекрасный вид на церковь. Если продолжить спускаться вниз, получится выйти на дорогу и либо следовать по ней до Степанцминды или срезать путь через лес.

Как еще добраться до Троицкой церкви в Гергети?

Если время ограничено или не хочется долго идти пешком, можно доехать до церкви и обратно Степанцминды на машине. Водители обычно ждут возле автобусной остановки и перед отелем Stancia Kazbegi. Туда-обратно поездка стоит около 15-20 лари на человека или 60-80 лари за машину, около 30 минут ожидания наверху включено. Можно скинуться с другими туристами, чтобы не переплачивать. А несколько лет назад открылась новая дорога к церкви, по которой можно доехать на обычной легковушке. Еще местными жителями часто предлагаются конные туры к церкви.

Как добраться из Тбилиси в Степанцминду?

Степанцминда находится примерно в 150 км к северу от Тбилиси, доехать до селения по очень живописной Военно-Грузинской дороге. Можно поехать как на арендованном автомобиле, так и трансфере с водителем, такси или маршрутке. Существует очень много организованных однодневных туров из Тбилиси и других крупных городов. При бронировании экскурсии стоит узнать, включен ли в стоимость поездки трансфер до Троицкой церкви. Туристические автобусы подъехать к ней не могут, поэтому иногда не указываются дополнительные траты на такси примерно за 15 лари с человека.