Эрдоган поздравил азербайджанский народ с Днем Победы

Президент Турции направил Ильхаму Алиеву телеграмму по случаю Дня Победы в Карабахской войне. Он пожелал азербайджанскому народу счастья и здоровья.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган направил своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву поздравительную телеграмму по случаю Дня Победы в Карабахской войне.

"По случаю третьей годовщины Дня Победы, когда оккупированные десятилетиями земли Азербайджана были освобождены, сердечно поздравляю от себя и всего турецкого народа моих дорогих азербайджанских братьев и сестер. Я очень горжусь тем, что мы празднуем День Победы в год 100-летия Гейдара Алиева, память которого мы чтим с уважением"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Он напомнил, что сентябрьские антитеррористические мероприятия в Карабахском экономическом районе увенчали эту уникальную победу, которая была достигнута благодаря труду и самоотверженности под руководством верховного главнокомандующего.

Эрдоган подчеркнул, что флаг Азербайджана над Карабахом является источником счастья и радости для Турции и всего тюркского мира. Президент также отметил, что следит за возрождением освобожденных земель, добавив, что Анкара всегда будет поддерживать Азербайджан во всех вопросах.

Глава республики заявил, что Азербайджан и Турция будут предпринимать все шаги для установления на Южном Кавказе мира и стабильности.

В заключение он еще раз поздравил Азербайджан с Днем Победы и пожелал всему народу счастья и здоровья.