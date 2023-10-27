Российские футболисты могут провести встречу со сборной Беларуси

Белорусская национальная команда заинтересована в проведении матча с российской сборной. Он может пройти в следующем году.

Сборная Беларуси хочет провести товарищескую игру с командой России. Об этом рассказали в футбольной федерации республики.

"Мы хотели бы сыграть. Безусловно, мы понимаем, что уровень российской сборной гораздо выше, нежели уровень сборной Белоруссии"

– первый зампредседателя АБФФ Андрей Василевич

Он уточнил, что в федерации хотят, чтобы матч прошел на территории республики. "Мы хотели бы сыграть у себя в стране, на своих ведущих стадионах, потому что мы лишены проведения домашних матчей [из-за санкций УЕФА], наш болельщик соскучился по матчам уровня национальных сборных" – представитель АБФФ

Он подчеркнул, что в настоящее время этот вопрос рассматривается. По словам Василевича, если игра и состоится, то это произойдет не раньше марта 2024 года.