Вестник Кавказа

Российские футболисты могут провести встречу со сборной Беларуси

Сборная Белоруссии по футболу
© Фото: страница сборной Белоруссии по футболу в социальных сетях
Белорусская национальная команда заинтересована в проведении матча с российской сборной. Он может пройти в следующем году.

Сборная Беларуси хочет провести товарищескую игру с командой России.  Об этом рассказали в футбольной федерации республики.

"Мы хотели бы сыграть. Безусловно, мы понимаем, что уровень российской сборной гораздо выше, нежели уровень сборной Белоруссии"

– первый зампредседателя АБФФ Андрей Василевич

Он уточнил, что в федерации хотят, чтобы матч прошел на территории республики. "Мы хотели бы сыграть у себя в стране, на своих ведущих стадионах, потому что мы лишены проведения домашних матчей [из-за санкций УЕФА], наш болельщик соскучился по матчам уровня национальных сборных" – представитель АБФФ

Он подчеркнул, что в настоящее время этот вопрос рассматривается. По словам Василевича, если игра и состоится, то это произойдет не раньше марта 2024 года.

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