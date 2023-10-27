Руфат Исмаилов арестован на два месяца

Обвиняемый в коррупции заместитель главы МВД Дагестана Руфат Исмаилов ближайшие два месяца проведет за решеткой – такое решение по ходатайству следствия сегодня принял Басманный суд Москвы.
"В отношении Исмаилова судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 2 января 2024 года"
- Басманный суд Москвы
Как стало известно в ходе слушаний, Исмаилову предъявлено обвинение в получении двух крупных взяток и в превышении должностных полномочий. Ему и второму задержанному, заместителю начальника следственного управления МВД по Дагестану Далгату Абдулгапурову, вменяется получение взятки в сумме 300 тыс рублей за бездействие по результатам проверки незаконного строительства дома, а также 1 млн рублей за бездействие по факту хищения 30 млн рублей бюджетных средств материнского капитала.
Также в начале 2020 года Исмаилов и Абдулгапуров передали знакомому 100 млн рублей на покупку оборудования для майнинга криптовалюты, а после его уклонения от исполнения договоренностей они инициировали возбуждение уголовного дела об особо крупном мошенничестве, отправив знакомого в СИЗО.
В суде Исмаилов свою вину не признал.