В Карачаево-Черкесии продолжается бесплатная догазификация

Порядка 3,8 тыс домов в Карачаево-Черкесии были газифицированы по профильной программе. Работы осуществляются бесплатно.

В правительстве республики проинформировали о том, что в регионе продолжается программа по бесплатному проведению газа. С момента начала ее действия газ добрался до 3,8 тыс домовладений.

«Более 3,8 тыс. домов бесплатно газифицировано в КЧР в рамках программы догазификации. Так, из 5 596 домовладений потенциально пригодных к газификации, на сегодняшний день газовая инфраструктура доведена до границ 3 802 домов, а в 2 039 уже выполнен пуск газа»

– пресс-служба правительства КЧР

Отметим, что в КЧР продолжают реализовываться инфраструктурные проекты различных направлений. В частности, в будущем году в республике начнется строительство аэропорта. Также было завершено строительство многоэтажного дома для сотрудников и пенсионеров МВД. Развивается и туристическая сфера: в республику будут следовать поезда с туристами с Кубани и Дона.