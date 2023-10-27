Ильхам Алиев: я не сомневался, что флаг Азербайджана будет поднят в Ханкенди

Президент Азербайджана в ходе своего выступления на военном параде в Ханкенди назвал победу страны в Карабахской войне историческим событием. Ильхам Алиев напомнил, что Азербайджан долгие годы шел к тому, чтобы вернуть себе свои земли.

Историческая победа

Победа Азербайджана в Карабахской войне – это историческое событие. Такое заявление сделал президент республики Ильхам Алиев, выступая сегодня на военном параде в Ханкенди по случаю 8 ноября – Дня Победы.

"Три года назад город Шуша, являющийся короной Карабаха, был освобожден от оккупантов. Через день вражеская армия сдалась и подняла белый флаг. Таким образом, Вторая Карабахская война завершилась полной Победой Азербайджанского государства. Это – историческое событие"

– Ильхам Алиев

Он обратил внимание на то, что Азербайджан долгие годы стремился вернуть себе свои территории, передает АзерТАдж.

"Азербайджанский народ на протяжении многих лет в период оккупации бил в одну точку, чтобы наши земли поскорее были освобождены от оккупантов. Мы приближали этот священный день каждый день, каждый час своим трудом, своей работой"

– президент АР

Глава государства заметил, что ВС Азербайджана изгнали врага с исконных земель страны и подарили гражданам этот День Победы, проявив в боях храбрость, героизм и самоотверженность. Он подчеркнул, что в многовековой истории азербайджанского народа до сих пор не было подобных блестящих побед.

"Шушинская операция, все другие военные операции, которые мы проводили в течение 44 дней, мужество наших военных – это героический эпос"

– азербайджанский лидер

По его словам, вражеская армия, увидев профессионализм и самоотверженность ВС Азербайджана, начала паниковать, что привело к тому, что за 44 дня войны в армии Армении, по их собственному признанию, было свыше 12 тыс дезертиров.

"Ни один военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана не покинул поле боя. Это еще раз продемонстрировало всему миру несгибаемый дух азербайджанского народа и его высокие нравственные качества"

– глава государства

Он уточнил, что особое место в ходе этой войны занимает Шушинская операция.

"Потому что освобождение расположенного в очень сложных географических условиях города Шуша, который считался неприступной крепостью, с легким вооружением, во многих случаях в рукопашных боях требовало большой силы, профессионализма и самоотверженности. Сыны Азербайджана продемонстрировали это"

– Ильхам Алиев

Приостановка военных действий – осознанное решение

Он также рассказал, что приостановление военных действий после Шушинской победы было осознанным выбором Баку.

"В то время наши Вооруженные силы были в шаге от Ханкенди. Приостановление в то время войны было нашим осознанным выбором. То, что мы сегодня проводим вот здесь – на центральной пощади города Ханкенди военный парад, еще раз показывает, насколько это был правильный, мудрый шаг"

– президент Азербайджана

Он напомнил, что 20 лет назад, а также перед выборами и на церемонии инаугурации обещал азербайджанцам, что настанет тот день, когда флаг Азербайджана будет поднят в каждом уголке земель, находившихся под оккупацией.

"Помню, пять лет назад, выступая на военном параде, проведенном на площади Азадлыг в Баку в сентябре 2018 года, я сказал, что мы поднимем Флаг Азербайджана на всех землях, которые сегодня все еще находятся под оккупацией. И этот день настал"

– президент республики

Роль посредников

В своем выступлении азербайджанский лидер также коснулся роли посредников, занимавшихся урегулированием конфликта между Баку и Ереваном. Он указал на то, что они стремились не к нормализации ситуации, а к ее заморозке.

"Они считали, что азербайджанский народ смирится с этой ситуацией. Но азербайджанский народ никогда и не думал мириться с этим положением. Я неоднократно заявлял это с различных трибун, что мы не смиримся с этой ситуацией, не позволим создать на азербайджанской земле второе армянское государство, и если переговоры будут безрезультатными, то мы, применив силу, на основе международного права освободим родные земли от оккупантов на поле боя"

– Ильхам Алиев

Он добавил, что Второй Карабахской войны могло и не быть, если бы власти Армении повели себя иначе в той ситуации.

Если бы руководство Армении и некоторые внешние силы, которые в то время и сегодня стоят за ним, прислушались к моим словам, то не было бы необходимости во Второй Карабахской войне. Я неоднократно говорил, обращаясь к руководству Армении: Если вы не выйдете с наших земель, то столкнетесь с нами лицом к лицу на поле боя. Кто бы ни стоял за вами, это не сможет заставить нас свернуть с нашего справедливого пути. 44-дневная Отечественная война еще раз это показала"

– президент республики