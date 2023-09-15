Для Армении выгоднее перевозить грузы через Азербайджан – армянский депутат

Армянский депутат Геворг Папоян заявил, что для Армении будет выгоднее транспортировать грузы через территорию Азербайджана. Но сейчас реализовать этот проект невозможно.

Перевозить грузы через территорию Азербайджанской Республики будет выгоднее для Армении. Такое заявление сделал депутат правящей партии "Гражданский договор" Геворг Папоян в разговоре с журналистами армянских СМИ. Он отметил, что совершать транспортировку через Азербайджан было бы удобнее, чем через КПП "Верхний Ларс", так как расстояние заметно сократится.

Депутат подчеркнул, что сейчас грузоперевозки по такому маршруту нереальны и возможны только в случае заключения мирного договора.

«Поскольку данная дорога короче, удобнее. В советские времена именно эта дорога эксплуатировалась. И я уверен, что после мирного договора именно этот путь будет работать, что повысит конкурентоспособность товаров армянского происхождения в РФ, поскольку дорога короче, меньше рисков»

- Геворг Папоян