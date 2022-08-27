Сочинских чиновников будут оценивать по делам

В Сочи ввели новую систему оценки деятельности чиновников по 15 параметрам – она станет стимулом для повышения эффективности их работы.

В Сочи заработала новая система оценки деятельности госслужащих, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

"Для анализа работы и достижения фактических результатов в администрации курорта введена система оценки деятельности муниципальных служащих - KPI. Это находится на особом контроле главы города Алексея Копайгородского и является рычагом для мотивации сотрудников мэрии повышать эффективность работы"

- администрация Сочи

Теперь работу местных чиновников будут по 15 параметрам их основной деятельности – это бюджетная эффективность, своевременность ввода социальных объектов, качество предоставления муниципальных услуг и ответов по обращениям граждан и личная исполнительская дисциплина, передает "Интерфакс".

"Чтобы выстраивать эффективную работу на благо города, важен диалог с жителями по широкому кругу вопросов, в том числе на интернет-площадках, в социальных сетях. Показатель своевременных ответов на обращения граждан и организаций, поступивших в администрацию Сочи, сейчас превышает 90%. Как видим, новая система оценки позволяет влиять на достижение результата, выступая… управленческой функцией"

- первый заместитель главы Сочи Светлана Калинина

В перспективе такую практику власти города введут во все муниципальные предприятия и организации города-курорта, добавила Калинина.