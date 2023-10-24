У Ставрополья будет свой центр белорусской сельхозтехники

Белорусская сельхозтехника полюбилась аграриям Ставрополья и позволила им стабильно развивать АПК региона, поэтому власти края планируют открыть в крае ее мультибрендовый дилерский центр.

В скором времени на Ставрополье заработает мультибрендовый дилерский центр сельскохозяйственной техники, произведенной в Беларуси, сообщил сегодня губернатор края Владимир Владимиров, который находится в Беларуси во главе делегации руководителей ряда региональных министерств и организаций и представителей бизнеса.

"Дилерский центр в Ставропольском крае появится, появятся представительства всех брендов белорусской сельхозтехники. Вне сомнения, по его экономическим результатам будут приниматься дальнейшие решения здесь в Республике Беларусь по возможности начала сборочных производств на территории края"

- Владимир Владимиров

В ходе встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко Владимиров отметил, что поставки белорусской техники обеспечили стабильное развитие агропромышленного комплекса региона, а край фактически не испытал переход от санкций. В два раза вырос товарооборот края, а его сельское хозяйство поддержал машиностроительный комплекс.

Также по предложению главы Беларуси с мая 2024 года будет восстановлен прямой авиарейс между Минском и Минеральными Водами, для этого ведутся переговоры с российскими авиакомпаниями, добавил Владимиров.