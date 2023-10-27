В Лачине газифицированы первые 150 домов

В Лачине стартовала подача природного газа в жилые дома. Сейчас газифицировали уже 150 зданий.

Власти Азербайджанской Республики дали старт газификации в Лачине. В первых 150 из 600 жилых зданий города были установлены газовые счетчики.

Газификацией региона занялось производственное объединение "Азеригаз" нефтекомпании SOCAR.

В церемонии запуска газа участвовали представитель главы республики в Лачинском районе Масим Мамедов, замглавы "Азеригаз" Рашад Джавадов и жители города.

Представители власти зажгли символический факел, который ознаменовал подачу газа в дома горожан.

На мероприятии было озвучено, что газификация региона продолжается и в планах у властей запуск газа в других городах и селах района.

В частности, уже сейчас установлены газовые счетчики в 200 домах села Забух. В этом населенном пункте также состоялась торжественная церемония зажжения факела.