В Лачине газифицированы первые 150 домов

Власти Азербайджанской Республики дали старт газификации в Лачине. В первых 150 из 600 жилых зданий города были установлены газовые счетчики.
Газификацией региона занялось производственное объединение "Азеригаз" нефтекомпании SOCAR.
В церемонии запуска газа участвовали представитель главы республики в Лачинском районе Масим Мамедов, замглавы "Азеригаз" Рашад Джавадов и жители города.
Представители власти зажгли символический факел, который ознаменовал подачу газа в дома горожан.
На мероприятии было озвучено, что газификация региона продолжается и в планах у властей запуск газа в других городах и селах района.
В частности, уже сейчас установлены газовые счетчики в 200 домах села Забух. В этом населенном пункте также состоялась торжественная церемония зажжения факела.