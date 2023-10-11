В Москве отметили День Победы в Карабахской войне

8 ноября в Азербайджане отмечают День Победы. Три года назад президент Азербайджана Ильхам Алиев официально объявил об освобождении города Шуша - культурной столицы республики – от оккупационных сил Армении. Битва за Шушу определила исход 44-дневной войны и в Карабахской войне, длившейся почти три десятилетия, была поставлена точка.

В День Победы в посольстве Азербайджана в Москве прошёл торжественный приём, в котором приняли участие послы разных стран, высокопоставленные дипломаты, военные атташе, российские политологи, общественные деятели, а также представители азербайджанской диаспоры в России.