В КБР могут построить высокогорную базу для спортсменов

Минспорта России планирует построить высокогорную базу для круглогодичных тренировок наших спортсменов, в приоритете для нее - горы Кабардино-Балкарии.

В скором времени на Северном Кавказе в горах Кабардино-Балкарии (КБР) может появиться новая спортивная база, тренироваться на которой российские спортсмены, занимающиеся зимними видами спорта, смогут круглогодично, заявил сегодня на заседании комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров.

"В первую очередь это высокогорье, где есть круглогодичный снег. Мы плотно работаем с Кабардино-Балкарией. Это приоритет номер один для нас. Республика выделяет землю, дальше мы думаем, как с этим работать"

- Азат Кадыров

КБР готова предоставить необходимую для строительства базы территорию, а средства на ее возведение в размере до 100 млрд рублей до 2030 года выделит комитет Госдумы РФ по физической культуре и спорту, рассказал ранее первый замминистра, передает ТАСС.