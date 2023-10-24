Цены на нефть продолжают падение. Со вчерашнего дня нефтяные смеси Brent и WTI подешевели на 5%.

Мировые цены на нефть продолжают падение, начатое накануне. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В течение вчерашнего и за сегодняшнее утро цены опустились на 5%. Так, к 13:17 (мск) стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала до $80,98 за баррель. Последний раз нефть данного сорта стоила меньше $81 за баррель 24 июля текущего года.

В свою очередь, декабрьские фьючерсы на нефть WTI подешевели до $76,69.