В Северной Осетии потратят 1,2 млрд рублей на покупку автобусов

В Северной Осетии собираются обновить общественный транспорт. На реализацию проекта власти региона планируют потратить 1,2 млрд рублей. Эти деньги пойдут на приобретение около 100 единиц городского транспорта. Такую информацию озвучил глава правительства республики Борис Джанаев.
"Сегодня активно идет обновление общественного транспорта. Мы уже получили 28 трамваев и 113 автобусов на 2,9 млрд рублей. Работа не останавливается. В ближайшее время приобретем еще 42 автобуса в рамках специальных казначейских кредитов и 56 машин по программе лизинга. На эти цели дополнительно предусмотрели 1,2 млрд рублей"
- Борис Джанаев
Власти Северной Осетии заявили, что в планах модернизировать всю систему общественного транспорта региона. Кабмином региона подписаны проекты, по которым будет проходить развитие транспортной инфраструктуры республики. После реализации этих проектов общественный транспорт Северной Осетии должен стать комфортнее, безопаснее и доступнее для граждан региона.