Игорь Коротченко: победа Азербайджана изменила историю Южного Кавказа

В знаковый День Победы Азербайджана, когда азербайджанская армия впервые провела парад в Ханкенди, эксперт по Южному Кавказу Игорь Коротченко рассказал о том, какое значение для региона имела победа Баку в Карабахской войне.

Победа Азербайджана в Карабахской войне в ноябре 2020 года стала переломным моментом для истории всего Южного Кавказа, рассказал в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" генеральный директор Каспийского института стратегический исследований (Россия), главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко.



"Победа Азербайджана и капитуляция Армении в Карабахской войне – это принципиальное событие для региона. Мы помним, как развивались события с конца 80-х годов и в 90-х, когда обе постсоветские республики стали самостоятельными государствами. Динамику событий в регионе и в более широком контексте вокруг него тогда определял ход армяно-азербайджанского конфликта. Армения как оккупант смогла к весне 1994 года захватить 20% территории Азербайджана. Такой на тот момент была реальность, и эта реальность существовала вплоть до 2020 года – несколько десятилетий заняли бесплодные переговоры и инициативы, усилия ОБСЕ оказались бессмысленными, поскольку Армения стремилась бессрочно сохранить существовавший статус-кво", – прежде всего напомнил он.



"И мы также прекрасно помним пресловутую доктрину министра обороны Армении Давида Тонояна, в которой фактически провозглашалось, что любая новая война приведет к еще большей оккупации территорий Азербайджана. Не раз демонстрировались карты, где Армения пробивала себе силовые коридоры выхода к Каспийскому морю через территорию Азербайджана в случае новой войны и создавала угрозы нанесения массированных ракетных ударов по объектам азербайджанской нефтегазовой инфраструктуры. А это ведь уже при новых властях в Ереване, то есть даже Никол Пашинян работал над тем, чтобы оккупация территорий Азербайджана была бессрочной. Он ведь провозгласил, что "Карабах – это Армения". При Пашиняне Армения периодически устраивала провокации против Азербайджана, чтобы постоянно держать его в напряжении, угрожала терактами против объектов экономики. Мы помним и боевые действия лета 2020 года, и, конечно, широкомасштабную провокацию 27 сентября 2020 года", – сказал Игорь Коротченко.



И именно тогда в истории Южного Кавказа начался перелом благодаря ответу Азербайджана на провокацию. "Для Армении полной неожиданностью стало то, что Азербайджан, реагируя на массированные ракетно-артиллерийские удары, начал широкомасштабную контрнаступательную операцию, которая продлилась всего 44 дня и завершилась крахом проекта "Миацум" и капитуляцией Армении. Мы помним 12 тыс армянских дезертиров. Итоги войны ошеломили всех – кроме тех, кто готовился к такого рода боевым действиям в Баку. События сентября-ноября 2020 года носили просто невероятный характер для всех мировых игроков, никто не ожидал столь быстрой, эффективной и результативной победы Азербайджана. После освобождения Шуши, когда была окружена более чем 20-тысячная группировка армянских войск, Пашинян был вынужден пойти на подписание Трехстороннего заявления и объявить о капитуляции Армении", – отметил политический аналитик.



"Таким образом, ситуация в регионе изменилась кардинально. Азербайджан вышел из 44-дневной войны, которая для него была Отечественной войной, не просто окрепшим, но и существенно увеличившим свой политический, экономический и военный потенциал, а также авторитет. За прошедшие с того времени три года были проведены масштабные изменения. Восстанавливаются невиданными до сих пор темпами освобожденные территории. Достаточно посмотреть на Физули: международный аэропорт и новые жилые кварталы города будущего, строящегося по совершенно новым технологиям. В Карабахе и Восточном Зангезуре Азербайджан возводит шедевры градостроительной политики XXI века. И Азербайджан это будущее показывает уже всем", – подчеркнул он.



Игорь Коротченко также остановился на значении для региона ликвидации сепаратистского режима в Ханкенди. "Мы не можем не отметить и те антитеррористические мероприятия, которые поставили финальную точку в существовании сепаратистского режима. Менее чем за сутки вооруженные силы Азербайджана установили полный контроль, а администрация сепаратистов самораспутилась. Так была закреплена новая реальность, с которой Азербайджан сегодня выходит на позиции одного из ключевых мировых игроков – и не только в сфере энергобезопасности Европы, но и в сфере международной политики и дипломатии. Новая реальность и новые возможности государства с авторитетом и вооруженными силами, которые служат примером для всех. Результаты Азербайджана – это триумф и личный политический успех как верховного главнокомандующего президента Ильхама Алиева, по праву входящего сегодня в число ведущих мировых политиков", – заключил главный редактор "Национальной обороны".