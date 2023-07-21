Цифровой рубль будут внедрять в 2025 году

Активное внедрение третьей формы российско валюты – цифрового рубля начнется в 2025 году. В настоящее время ЦБ РФ продолжает тестировать его тестирование.

Глава ЦБ напомнила о том, что в России продолжается тестирование цифрового рубля.

По ее словам, в будущем году пилотный проект будет расширен, а в 2025 году начнется его активное внедрение.

«Сейчас тестирование цифрового рубля идет по плану. В наших планах в следующем году расширять этот пилот и по количеству участников, и по типам операций. Пока в наших планах в 2025 году перейти к более массовому внедрению»

– Эльвира Набиуллина

Напомним, что масштабирование проекта будет осуществляться регулятором после прохождения всех этапов испытания новой формы валюты. Кроме того, будет учитываться обратная связь от участников проекта тестирования цифрового рубля.