Цифровой рубль будут внедрять в 2025 году

Активное внедрение третьей формы российско валюты – цифрового рубля начнется в 2025 году. В настоящее время ЦБ РФ продолжает тестировать его тестирование.
Глава ЦБ напомнила о том, что в России продолжается тестирование цифрового рубля.
По ее словам, в будущем году пилотный проект будет расширен, а в 2025 году начнется его активное внедрение.
«Сейчас тестирование цифрового рубля идет по плану. В наших планах в следующем году расширять этот пилот и по количеству участников, и по типам операций. Пока в наших планах в 2025 году перейти к более массовому внедрению»
– Эльвира Набиуллина
Напомним, что масштабирование проекта будет осуществляться регулятором после прохождения всех этапов испытания новой формы валюты. Кроме того, будет учитываться обратная связь от участников проекта тестирования цифрового рубля.
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