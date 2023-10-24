Следствие требует арестовать замглавы МВД Дагестана

Заместитель главы МВД Дагестана Руфат Исмаилов может быть арестован судом по обвинению в двух эпизодах получения взяток и превышении полномочий с применением насилия.

Басманный суд Москвы сегодня намерен рассмотреть ходатайство следователя об аресте заместителя министра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова, сообщили в пресс-службе суда.

"В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Руфата Исмаилова"

- Басманный суд Москвы

Следствие также просит арестовать Абдулгапурова, - добавили в суде, передает РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", накануне в Дагестане возбудили уголовное дело в отношении замминистра внутренних дел республики, подозреваемого во взяточничестве и превышении полномочий с применением насилия, сообщили в региональном управлении ФСБ России.