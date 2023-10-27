Очередное фиаско Блинкена на Ближнем Востоке

В прошедшие дни госсекретарь США Энтони Блинкен во второй раз попытался урегулировать ближневосточный кризис. Но, похоже, миссия вновь провалена.

Уже с первого дня ноябрьского турне госсекретаря Энтони Блинкена по Ближнему Востоку многое стало ясно. В субботу 4 ноября после переговоров в Израиле он так сформулировал позицию США по боевым действиям между ЦАХАЛ и ХАМАС: 1) необходимо понизить эскалацию и массовую гибель палестинцев, 2) у Израиля есть право на самооборону и уничтожение ХАМАС, 3) нужно облегчить гуманитарный доступ в Газу через паузы, 4) США будут сдерживать иранские прокси, 5) урегулировать конфликт следует на основе создания двух государств.

Провал в Иордании

После таких формулировок Блинкен отправился разговаривать с арабскими государствами и Турцией. В Иордании он провел целую серию переговоров - с иорданским королем Абдаллой II, премьером Ливана Наджибом Микати, главами МИД Катара, Иордании, Египта, Саудовской Аравии и ОАЭ, а также главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

О самих переговорах известно мало, потому что Блинкен избегал журналистов. В региональных СМИ говорится только об осуждении всеми странами ЛАГ принципа коллективной ответственности, применяемого ЦАХАЛ в отношении сектора Газа. Как пишет Times of Israel, "арабские государства до сих пор сопротивляются предложениям Америки сыграть более значительную роль в кризисе". Такое отношение понятно, ведь США ничего не делают для того, чтобы остановить военную операцию своего союзника.

Провал в Турции

Примерно по схожей схеме прошла поездка Блинкена в Турцию. Никаких пресс-конференций или примирительных заявлений. О том, что визит провален, стало известно уже в аэропорту Анкары, где не дали достаточного света для самолета Блинкена и куда не отправили высокопоставленного чиновника для встречи гостя (прибыл только замгубернатора Анкары).

На самой встрече произошел курьезный момент: Блинкен попытался обнять коллегу Хакана Фидана, но тот помешал этому, отойдя чуть в сторону. Натянутая улыбка госсекретаря США еле сдерживала провал переговоров с Турцией. Чтобы хоть как-то сгладить картину, Блинкен принялся хвалить Реджепа Тайипа Эрдогана за поддержку принятия Швеции в НАТО.

Провал в Ираке

В Ираке Блинкена встретили еще холоднее. Тысячи людей вышли на акции протеста с требованием к госсекретарю США убраться из страны - человеку, который поддерживает геноцид палестинского народа, нет места в Ираке, говорили они. Недовольство иракцев подогрело и то, что их премьер-министр встретился с представителем государства, проводящего политику войны.

Находиться в Ираке американцам становится все опаснее. Их военные базы с 7 октября регулярно подвергаются атакам со стороны организации "Исламское сопротивление Ирака". Блинкен из-за опасения покушений ходил по Багдаду в бронежилете. Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х. написал по этому поводу: "Это настоящий позор, что наш госсекретарь при любых обстоятельствах будет подвергаться подобной угрозе в любой точке мира".

США ни на что не влияют

Арабские лидеры собирались в Аммане на встречу с Блинкеном, чтобы найти точки соприкосновения и оказать влияние на Израиль через его союзника. Однако ни за день, ни в день визита госсекретаря США, ни после насилие не прекратилось. Операция ЦАХАЛ начала набирать обороты: сектор Газа был разрезан на две части, затем армия вошла в сам город. Готовность ХАМАС выдать пленных израильтян в обмен на прекращение огня, Катара - посредничать в этом вопросе, а остальных крупных стран - обеспечить гуманитарные поставки в Газу не убеждают Нетаньяху остановиться. Он согласен лишь на гуманитарные паузы, но не отказывается от прекращения операции, конечная цель которой - ликвидация ХАМАС.

В условиях, когда США никак не препятствуют Израилю и не настаивают на прекращении боев, визиты Блинкена носят скорее дежурный характер. По всей видимости, глава Госдепартамента был готов обсуждать лишь условия перехода власти в Газе к альтернативной силе, например, к Махмуду Аббасу. Но ни Турция, ни арабские страны, ни тем более Иран пока не готовы к такому сценарию. Помогать Израилю в создании альтернативного правительства и нести ответственность за его возможный провал они не хотят.