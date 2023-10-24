Вестник Кавказа

Турция поздравила Азербайджан с Днем Победы

Турция поздравила Азербайджан с Днем Победы
© Фото: Минобороны Турции
Власти Турции направили поздравления азербайджанскому народу по случаю Дня Победы.

Представители турецких властей поздравили жителей Азербайджанской Республики с Днем Победы в Карабахской войне. 

Свои поздравления направил глава министерства транспорта и инфраструктуры республики Абдулкадир Уралоглу. Он опубликовал пост на своей странице в "Х", где отметил, что победа Азербайджана – это символ свободы Карабахского экономического района. 

"Сегодня я передаю самые искренние поздравления по этому случаю. Азербайджан - это половина нашего сердца. Пусть наше братство будет вечным"

- Абдулкадир Уралоглу 

Также Минобороны Турции на своей странице в соцсети "Х" поделилось публикацией, в которой поздравило азербайджанский народ с праздником. 

"Мы приветствуем наших азербайджанских братьев и поздравляем их"

– Минобороны Турции 

Кроме этого, поздравительные слова были опубликованы посольством Турции в Азербайджане. В них представители посольства выразили свое уважение павшим воинам и пожелали здоровья ветеранам. 

«Сердечно поздравляем азербайджанский народ с 8 Ноября - Днем Победы, знаменующим освобождение земель от вражеской оккупации. С глубоким уважением чтим память шехидов, отдавших жизни за достижение этой великой Победы, желаем ветеранам крепкого здоровья. С Днем Победы, Азербайджан!»

- посольство Турции в Азербайджане

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