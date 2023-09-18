Роспотребнадзор призвал не вакцинироваться от ковида

В Роспотренадзоре заявили, что вероятность получить осложнение после ковида крайне мало. Поэтому в ведомстве призвали вакцинироваться не от ковида, а от гриппа.
Глава Роспотребнадзора заявила о том, что риски получить осложнения после ковида в этом сезоне крайне низки, поэтому прививаться от коронавируса не нужно. В то же время она призвала ставить вакцины против гриппа.
«Сегодня они (риски) таковы, что мы не требуем и не предлагаем иммунизироваться от ковида в этом сезоне»
– Анна Попова
Однако производители вакцин от коронавируса продолжат работу по созданию все новыз и новых обновленных «Спутников V». Препарат с обновленным антигенным составом поступит в оборот уже в декабре.
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