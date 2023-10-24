В ДТП в Дагестане угодили девять автомобилей

Накануне на одной из трасс в Дагестане произошла крупная авария. В результате столкновения девяти транспортных средств не погиб ни один человек.
В Дагестане 7 ноября произошло ДТП с участием девяти машин. Об этом рассказали в региональном МВД.
Авария случилась на трассе "Махачкала - Каспийск - Аэропорт" около 17:00.
В результате происшествия никто не погиб, травмы получили 7 человек. Все они доставлены в больницу.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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