В ДТП в Дагестане угодили девять автомобилей

Накануне на одной из трасс в Дагестане произошла крупная авария. В результате столкновения девяти транспортных средств не погиб ни один человек.

В Дагестане 7 ноября произошло ДТП с участием девяти машин. Об этом рассказали в региональном МВД.

Авария случилась на трассе "Махачкала - Каспийск - Аэропорт" около 17:00.

В результате происшествия никто не погиб, травмы получили 7 человек. Все они доставлены в больницу.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.