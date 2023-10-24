ОТГ поздравляет Азербайджан с Днем Победы

Азербайджан получил поздравление с Днем Победы от Организации тюркских государств. Праздник отмечается в Азербайджане сегодня.
Организация тюркских государств опубликовала в соцсети поздравление с Днем Победы Азербайджана.
«Сердечно поздравляем братский азербайджанский народ, Вооруженные силы и правительство Азербайджана по случаю 8 ноября - Дня Победы. Сегодня отмечается годовщина Победы в 44-дневной Отечественной войне, завершившейся освобождением города Шуша»
– текст поздравления
В ОТГ также отметили, что Победа Азербайджана не только восстановила территориальную целостность страны, но восстановила и историческую справедливость.
Читайте нас в Дзен Новости Google News