Вестник Кавказа

ОТГ поздравляет Азербайджан с Днем Победы

ОТГ поздравляет Азербайджан с Днем Победы
Азербайджан получил поздравление с Днем Победы от Организации тюркских государств. Праздник отмечается в Азербайджане сегодня.

Организация тюркских государств опубликовала в соцсети поздравление с Днем Победы Азербайджана.

«Сердечно поздравляем братский азербайджанский народ, Вооруженные силы и правительство Азербайджана по случаю 8 ноября - Дня Победы. Сегодня отмечается годовщина Победы в 44-дневной Отечественной войне, завершившейся освобождением города Шуша»

– текст поздравления

В ОТГ также отметили, что Победа Азербайджана не только восстановила территориальную целостность страны, но восстановила и историческую справедливость.

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