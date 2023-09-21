На "Архыз" и "Домбай" потратят почти 100 млрд рублей

На развитие горнолыжных курортов Карачаево-Черкессии планируют выделить 96 млрд рублей. В регионе появятся новые гостиницы, кафе и горнолыжные трассы.

Власти Карачаево-Черкесской Республики приняли решение о масштабном развитии горнолыжных курортов региона. На возведение новых гостиничных комплексов, кафе, горнолыжных трасс и канатных дорог планируется потратить 96 млрд рублей. Такую информацию озвучил глава региона Рашид Темрезов, отвечая на вопросы граждан в прямом эфире.

Темрезов отметил, что развитием курортов "Архыз", "Теберда" и "Домбай" займется инвестор, который имеет опыт работы на сочинской Олимпиаде.

«В Архызе появился новый стратегический инвестор - компания «Горные вершины». Она поможет развитию Архыза благодаря, в том числе, опыту работы на Олимпиаде в Сочи и на курорте Красная Поляна. Абсолютно убежден в том, что наш малый и средний бизнес, который сегодня развивается на территории Архыза, будет расти и дальше»

– Рашид Темрезов

Глава региона рассказал, что на курортах будут построены свыше 30 км дополнительных горнолыжных маршрутов и появятся 6 новых канатных дорог. Эти планы инвестор собирается реализовать в течении ближайших четырех лет.

Кроме этого, к 2030 году на курортах планируется возвести гостиничные комплексы на 8 тыс мест и объекты общепита на 3 тыс гостей.

Темрезов рассказал, что масштабный проект по развитию горнолыжных курортов региона продолжится после 2030 года. Здесь планируют возвести 6 туристических деревень, в которых смогут отдохнуть свыше 15 тыс путешественников.