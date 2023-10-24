У жителей трех ингушских сел появилась новая больница

Жители сразу трех сел в Назрановском районе Ингушетии, а это больше 30 тысяч человек, получили новую четырехэтажную больницу, которую построили на месте старой.

Ингушские строители завершили возведение новой четырехэтажной больницы в Назрановском районе республики – она выросла на месте старого больничного корпуса, обветшавшего и признанного аварийным, сообщили сегодня в пресс-службе Минстроя региона.

"Объект построен во дворе старой больницы на участке в 2 га. На первом и втором этажах расположились кабинеты профильных врачей, третий и четвертый отведены под стационар"

- Минстрой Ингушетии

Больница не просто новая – оборудована она по последнему слову техники, а ее врачи смогут принимать по 100 пациентов за смену. Стационар медучреждения, который будет лечить больных на терапевтических и пульмонологических койках, рассчитан на 60 койко-мест, причем в каждой из 20 палат есть санузел и кнопка вызова врача, передает "Интерфакс".

Теперь своевременную и качественную медицинскую помощь смогут получать более 30 тыс прикрепленных к больнице жителей сельских поселений Кантышево, Долаково и Гайрбек-Юрт. Это избавит их от необходимости ездить на прием к врачам в районный центр.

В новом здании уже завершается монтаж оборудования, после чего больница будет передана на баланс Минздрава, добавили в Минстрое региона.