Гонконгский грипп выявлен в пяти регионах России

Распространение гонконгского гриппа начинается в России. Первые случаи выявлены уже в пяти регионах, в том числе в Центральной России.

Впервые в этом сезоне гонконгский грипп был зафиксирован в первых числах ноября.

Первыми заболевшими стали жители Тюменской области - один взрослый и двое детей, затем случаи заболевания подтвердились в Амурской области, Забайкальском крае. На этой неделе вирус добрался до Сахалина, специалисты подтвердили первый случай заражения гриппом А подтипа H3N2.

В Центральной России также уже есть случаи гонконгского гриппа - один человек заболел в Орловской области.

Снизить риск заболевания и его возможную тяжесть поможет вакцинация.

Эксперты допускают, что гонконгский грипп может в этом эпидсезоне стать доминирующим.