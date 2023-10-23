Вестник Кавказа

Гонконгский грипп выявлен в пяти регионах России

Гонконгский грипп выявлен в пяти регионах России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Распространение гонконгского гриппа начинается в России. Первые случаи выявлены уже в пяти регионах, в том числе в Центральной России.

Впервые в этом сезоне гонконгский грипп был зафиксирован в первых числах ноября.

Первыми заболевшими стали жители Тюменской области - один взрослый и двое детей, затем случаи заболевания подтвердились в Амурской области, Забайкальском крае. На этой неделе вирус добрался до Сахалина, специалисты подтвердили первый случай заражения гриппом А подтипа H3N2.

В Центральной России также уже есть случаи гонконгского гриппа - один человек заболел в Орловской области.

Снизить риск заболевания и его возможную тяжесть поможет вакцинация.

Эксперты допускают, что гонконгский грипп может в этом эпидсезоне стать доминирующим.

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